حقق المنتخب السعودي الأولمبي أرقامًا مميزة، بعد فوزه في مباراة السعودية والإمارات في الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

ماذا حقق الأخضر بعد مباراة السعودية والإمارات ؟

ونجح الأخضر في تحقيق 7 نقاط من أصل 9 في دور المجموعات، كما سجل 7 أهداف بواقع خمسة أهداف في منتخب طاجيكستان، وهدفين في شباك منتخب الإمارات، كما حافظ على نظافة شباكه في المباريات الـ3 بدور المجموعات.

ملخص مباراة السعودية والإمارات

وبدأت مباراة السعودية ضد الإمارات التي أُقيمت على ملعب لوكوموتيف طشقند بشكل سريع، قبل أن يمنع القائم الهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 15، وأطلق نجم الأخضر حامد الغامدي تسديدة قوية تصدى لها الحارس عند الدقيقة 24.

واستمرت المحاولات أملًا في هز الشباك، وأطلق سعود عبدالحميد تسديدة صاروخية عند الدقيقة 32، إلا أن القائم تصدى لها، وأحرز الأخضر هدفًا عند الدقيقة 40، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، لوجود لمسة يد.

وحاول اللاعبون تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة وسط سيطرة من الأخضر، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الإمارات في كأس آسيا تحت 23 عامًا بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأخضر ضغطه، قبل أن ينجح أيمن يحيى في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 57، بعد مجهود فردي رائع، قبل أن يطلق تسديدة قوية لتهز الشباك.

وواصل الأخضر سيطرته، قبل أن يحصل لاعب الإمارات على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على اللاعب عوض الناشري عند الدقيقة 75، وتمكن سعود عبدالحميد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 93 من ركلة جزاء، لتنتهي مباراة السعودية ضد الإمارات بفوز الأخضر بنتيجة 2/0 في كأس آسيا تحت 23 عامًا.