نظمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة جلسة ثقافية بصالون أفق النسائي بقاعة الندوات بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع تحت عنوان:” قصة نجاح في عالم الأزياء؟” وذلك ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض للعام 2022م.

وأدارت الجلسة أفنان الخضر،بمشاركة المصممة والمستشارة في تطوير قطاع الأزياء أروى العماري حيث أشارت في بداية اللقاء إلى أن دخولها إلى عالم الأزياء كان نتاج حبها للفنون بما فيه الرسم والموسيقى منذ الطفولة واستمر معها هذا الشغف حتى بعد دراستها لتخصص مختلف حتى جاء الوقت الذي درست فيه الأزياء.

أكثر العقول إبداعًا:

وحول لقب أكثر العقول إبداعًا الذي حصدته في برنامج من قبل BBC وإطلاقها من خلاله مجموعة فخر تقول” من واجبي أن أعمل على إيصال صورة جميلة ومشرفة للتراث والثقافة في المملكة من خلال الأزياء وهذا ما عملت عليه من خلال البرنامج وحصولي على الجائزة شيء أفتخر به ”

وحول الثقافة والبيئة وعلاقتها بالأزياء أوضحت المصممة أروى العماري إلى أن المصمم نتاج بيئته وتراثه” وأشارت إلى أن القيادة الثقافية بدأت تدفع الشباب والشابات نحو قطاعات مختلفة وجديدة منها قطاع الأزياء والذي هو يعتبر صناعة تقدر بملايين الدولارات في العالم وتعتبر محرك اقتصادي مهم.

مشروع آرام:

وحول مشروع آرام العلامة التجارية الخاصة بها قالت المصممة أروى العماري ” أن آرام لم تتوقف على الأزياء كون أن آرام علامة تجارية متكاملة لذلك دخلت بعالم تصميم الحقائب والمجوهرات ” وحول مشاركتها في معارض مختلفة أكدت أن المعارض تمثل قناة مهمة للمصممين والمصممات لإيصال رؤيتهم محلياً وعالمياً كونهم قطاع ثقافي مهم إلى جانب قطاعات ثقافية أخرى كالسينما والموسيقى مثلاً.

وعرضت المصممة أثناء اللقاء قطع مختارة من التراث السعودي منها فستان قطعة مستوحاة من المجلس السعودي كما عرضت قطعة رجالية تمثل البشت السعودي بطريقة عصرية.