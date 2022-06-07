كشف عدد من تجار الماشية، عن أسباب ارتفاع أسعار المواشي في أسواق المملكة، قائلين: إن ذلك يرجع إلى فترة المواسم وارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار المواشي:

وبحسب تقرير قناة “العربية”، فإن أسعار المواشي تتراوح ما بين 1500 ريال إلى 2200 ريال بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بأسعارها قبل 6 أشهر.

ومن جانبه، قال عبدالله القرني تاجر ماشية، خلال لقاء بقناة “العربية”: إن سبب ارتفاع الأسعار هو موسم رمضان ثم موسم الإجازات وصولًا لموسم عيد الأضحى، حيث ترتفع الأسعار بسبب الأعلاف واحتكار السوق.

الأعلاف السبب:

وقال محمد الأسمري أحد تجار الماشية، “الأعلاف سبب رئيسي لارتفاع الأسعار واحتكارها من قبل أشخاص محددين يتحكمون في السوق”.

ولفت تاجر مواشي إلى أن الماشية التي كانت تباع بـ1000 ريال قبل 6 أشهر تباع الآن بـ1500 ريال والماشية التي كانت تباع 1500 ريال وصل سعرها إلى 2000 أو 2200 ريال.