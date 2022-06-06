أَصَدَرَتْ وكالةُ الأنباءِ السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعارِ العملاتِ والمعادنِ والنفطِ.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغَ سعرُ صرفِ العملاتِ مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 18.65 .

اليورو 0.93 .

الجنيه الإسترليني 0.79.

اليوان الصيني 6.65 .

الذهب اليوم:

وتَنَاوَلَتِ النشرةُ أسعارَ المعادنِ الثمينةِ، إذْ بلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1844.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 22.09 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 1032.6 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1990.84 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكلٍّ من:

برنت 119.65 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 118.79 دولارًا.

نفط الغاز 1287 دولاراً.

الغاز الطبيعي 9.33 دولارات.

غاز البروبان 5922 دولارًا.