اُختتمت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي، في ثالث أطول نسخة بجميع مسميات المسابقة.

أطوال مواسم الدوري

ويُعد الموسم قبل الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو الأول في التاريخ، حيث استمر لمدة عام و17 يومًا، بعدما انطلق يوم 22 أغسطس 2019 وانتهى 9 سبتمبر 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الموسم الأطول الثاني في تاريخ المسابقة هو 2004/ 2005، حيث استمر لمدة 10 أشهر و18 يومًا، بعدما انطلق يوم 27 أغسطس 2004 وانتهى 15 يوليو 2005، وذلك بسبب مشاركة الأخضر في تصفيات كأس العالم 2006.

وجاء الموسم المنصرم كثالث أطول نسخة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما استمر 321 يومًا، حيث انطلق 11 أغسطس 2021، وانتهى يوم 27 يونيو الحالي، وشهدت المسابقة 8 فترات توقف.

الهلال يحصد اللقب

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).