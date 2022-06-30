شهدت منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من العديد من حراس المرمى.

أفضل 4 حراس مرمى

وكشفت شبكة الإحصائيات العالمية “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حراس المرمى الأعلى تقييمًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

ويتصدر مصطفى زغبة “ضمك” القائمة بتقييم 7.22 درجة، يليه فلاديمير ستويكوفيتش “الفيحاء”، حيث حصل على تقييم 7.20 درجة، فيما نال مارسيلو غروهي “الاتحاد” وفواز القرني “الشباب” تقييم 6.94 درجة.

الهلال يتوج بلقب الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).