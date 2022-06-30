شهدت منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من اللاعبين السعوديين.

أفضل 4 لاعبين سعوديين

وكشفت شبكة الإحصائيات العالمية “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اللاعبين السعوديين الأعلى تقييمًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

ويتصدر نجم نادي الهلال، سالم الدوسري القائمة بتقييم 7.44 درجة، يليه نجم فريق الشباب، هتان باهبري، حيث حصل على تقييم 7.16 درجة، فيما نال عبدالرحمن غريب “الأهلي” وسامي الخيبري “الفيحاء” 7.11 درجة.

الهلال بطلًا للدوري

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).