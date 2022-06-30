شهد الموسم الرياضي المنصرم من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا العديد من المدافعين.

أفضل 4 مدافعين

وكشفت شبكة الإحصائيات العالمية “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن المدافعين الأعلى تقييمًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

ويتصدر نجم نادي الاتحاد، أحمد حجازي القائمة بتقييم 7.19 درجة، يليه نجم فريق الأهلي، أليوسكي، حيث حصل على تقييم 7.18 درجة، فيما نال سامي الخيبري “الفيحاء” تقييم 7.11 درجة، وفاروق شافعي “ضمك” 7.10 درجة.

الهلال يحصد لقب الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).