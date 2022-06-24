إذا كنت من المدخنين فأنت عرضة للإصابة بـ الالتهاب في الرئة أكثر من غير المدخنين، حيث يتراكم المخاط في الرئة، وهو ما يساعد على احتجاز البكتيريا والالتهابات، ويمكن أن تساعد العديد من التغييرات في نمط الحياة، بما في ذلك عادات الأكل، في محاربة الالتهاب أو منعه، وتحسين التنفس.

أفضل الأطعمة التي تقلل الالتهاب في الرئة:

رصد موقع Daily Health Post أفضل أنواع الأطعمة التي تحارب الالتهاب في الرئة وتقلل منه، وتحسن أيضًا من جودة النفس.

1- اليقطين أو القرع

يحتوي القرع على مجموعة من المواد الكيميائية النباتية المعززة لصحة الرئة، وهو يحتوي على المواد التالية: زياكسانثين، ولوتين، وبيتا كاروتين، والتي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات، وكلهم يرتبطوا بتحسين وظائف الرئة لدى كبار السن والأطفال والمدخنين.

2- التفاح

قد يساعد تناول التفاح يوميًّا على تنظيف رئتيك وتحسين وظائفهما بشكل عام، وكان المدخنين الذين تناولوا التفاح يعانون من فقدان أبطأ في وظائف الرئة، ويقلل تناول 5 تفاحات أو أكثر كل أسبوع من فرص الإصابة بمرض الانسداد الرئوي، وبانخفاض معدل الإصابة بالربو وسرطان الرئة.

3- البنجر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات، مما يقلل الالتهاب في الرئة ويحسن من وظائفها بشكل عام، حيث تساعد النترات في استرخاء الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم وتحسين امتصاص الأكسجين.

4- الفلفل الحلو

الفلفل الحلو من أفضل الأطعمة لصحة الرئتين، فهو مصدر ممتاز لفيتامين سي الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي في الجسم، وتناول ما يكفي من فيتامين سي مهم بشكل خاص لأولئك الذين يدخنون أو يتطلعون إلى شفاء رئتيهم من التدخين.

وأظهرت إحدى الدراسات الكورية أن المدخنين الذين يستهلكون المزيد من فيتامين سي يتمتعون بوظيفة رئة أقوى من المدخنين الذين يعانون من نقص في هذا الفيتامين، وتوفر حبة فلفل أحمر متوسطة الحجم للجسم 169% من فيتامين سي الموصى به.

5- الكركم

خصائص الكركم عالية مضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات تجعله حيويًّا لتعزيز الصحة العامة، والمكون النشط الرئيسي في الكركم، وهو الكركمين، مفيد بشكل خاص لصحة الرئة.

وجدت دراسة أخرى شملت 2478 شخصًا أن استهلاك الكركمين مرتبط بتحسين وظائف الرئة، والمدخنون الذين تناولوا كمية كبيرة من الكركمين لديهم وظائف رئوية أفضل بكثير من المدخنين الذين استهلكوا كمية أقل منه.