تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، ولكن يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، ورصد موقع Health Line الطبي 7 أطعمة تنظف الشرايين وبالتالي الوقاية من المرض.

ما هو تصلب الشرايين؟

يحدث تصلب الشرايين عندما تتراكم الرواسب الدهنية على طول جدران الشرايين، وهو ما يُعرف باسم انسداد أو تصلب الشرايين، ويؤدي هذا إلى تقييد تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم.

أطعمة تنظف الشرايين بسرعة:

1- التوت:

التوت والفراولة والعليق يرتبطون بكمية هائلة من الفوائد الصحية، بما في ذلك قدرتها على تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب، وتلك الفاكهة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية.

وتناول التوت يقلل بشكل كبير من عوامل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، بما في ذلك التقليل من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار وضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

2- الفاصوليا:

الفاصوليا مليئة بالألياف وتشتهر بفوائدها الصحية للقلب وتعمل على التحكم في مستويات الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بانسداد الشرايين.

3- السمك:

الأسماك مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك دهون أوميجا 3 والتي تعمل على تقليل الإصابة بالمرض.

4- الطماطم:

تحتوي الطماطم على مركبات قد تكون مفيدة بشكل خاص في الحد من تطور تصلب الشرايين، على سبيل المثال، تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين التي تساعد في تقليل الالتهاب وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومن المثير للاهتمام أن الجمع بين الطماطم المطبوخة وزيت الزيتون قد يوفر أكبر حماية ضد انسداد الشرايين.

5. البصل:

أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالبصل يحمي الشرايين، حيث وجدت دراسة استمرت 15 عامًا والتي تابعت 1226 امرأة في سن 70 وما فوق أن تناول كميات أكبر من البصل كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الوفاة المرتبطة بالأمراض الناجمة عن تصلب الشرايين، حيث يحتوي على مركبات الكبريت التي يعتقد العلماء أنها قد تساعد في منع التهاب الأوعية الدموية.

6- البهارات:

قد تساعد التوابل، بما في ذلك الزنجبيل والفلفل والفلفل الحار والقرفة، في الحماية من انسداد الشرايين حيث تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

7- بذور الكتان:

بذور الكتان هي مصادر قوة صغيرة للتغذية، فهي غنية بالألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم، وبالإضافة إلى كونها مغذية للغاية، قد تساعد بذور الكتان في منع تصلب الشرايين.