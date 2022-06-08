يتواجد 5 لاعبين من صفوف فريقي الشباب والهلال في صدارة قائمة الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

لاعبو الشباب والهلال في الصدارة

ويتصدر نجم الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا قائمة الأكثر تمريرًا بعد مرور 28 جولة برصيد 2004 تمريرات، على الرغم من غيابه الفترة الأخيرة، بسبب الإصابة، يليه زميله حسين القحطاني بـ1535 تمريرة.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج في المركز الثالث بالقائمة برصيد 1529 تمريرة، يليه زميليه الكولومبي غوستافو كويلار بـ1492 تمريرة، والكوري جانغ هيون سو بـ1448 تمريرة.

أكثر اللاعبين تمريرًا في الدوري

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، إسماعيل سيلفا المركز السادس بقائمة الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 1406 تمريرات، يليه زميله هشام فايق 1372 تمريرة.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالباسط هندي في القيام بـ1319 تمريرة، يليه نجم الشباب، إياغو سانتوس بـ1295 تمريرة، ثم نجم ضمك، الأرجنتيني سيرجيو فيتور برصيد 1237 تمريرة.