أشعل نظام كأس السوبر السعودي الجديد الصراع بين النصر والشباب في آخر جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نظام كأس السوبر السعودي الجديد

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالأمس، عن اعتماد مجلس الإدارة للنظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودية بداية من النسخة الجديدة 2022/ 2023 بمشاركة 4 فرق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منافسة بين النصر والشباب

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

ويواجه النصر، فريق الحزم الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، على ملعب الرس في الجولة الـ29، يوم 18 يونيو، ثم يلعب ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الأخيرة على ملعب مرسول بارك، يوم 23 من الشهر الجاري.

على الجانب الآخر، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، وسيختتم الموسم بمواجهة الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتبدو حظوظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أفضل في احتلال المركز الثالث، حيث يحتاج إلى 4 نقاط فقط، من أجل ضمان حجز المقعد الأخير في بطولة كأس السوبر السعودي، دون النظر لنتائج الشباب.

وسيكون أقصى رصيد نقطي سيصل إليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 59 نقطة، وفي حالة تساوي الفريقين ستكون المواجهات المباشرة في صالح العالمي.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى الفوز التعاون والأهلي، على أن يخسر النصر إحدى مواجهتيه أو يتعادل فيهما، حتى يصعد إلى المركز الثالث المؤهل إلى كأس السوبر السعودي 2023.

وضمنت أندية الفيحاء بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، والهلال الوصيف، والاتحاد الذي تأكد احتلاله أحد المركزين الأول أو الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مقاعدها في كأس السوبر بالنظام الجديد.