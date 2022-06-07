يشهد الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية بين اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف.

بيريرا يتصدر القائمة

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد مرور 28 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تقديم 11 تمريرة حاسمة حتى الآن.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع ماثيوس بيريرا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ويُقدم مستوى مميزًا معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأكثر صناعة للأهداف في الدوري

وجاءت قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ إيغور كورونادو “الاتحاد” بعدما صنع 9 أهداف، بالتساوي مع اليوناني بانايوتيس تاكتسيديس “الفيحاء”.

ويحتل النجم هتان باهبري “الشباب” المركز الرابع في القائمة برصيد 8 فرص، بالتساوي مع “إزغان أليوسكي”، وفواز الصقور “الشباب”، ثم ناوليدج موسونا “الطائي” بـ7 فرص، متساويًا مع صالح العمري “أبها” وعبدالله العمار “ضمك”، ثم نجم الرائد أحمد الزين بـ6 فرص.