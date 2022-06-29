ظهر الظهير الأيسر المقدوني إزغان أليوسكي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليكون الأبرز في الموسم الكارثي للراقي.

أليوسكي يخطف الأنظار:

وانتقل أليوسكي إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي بعقد ممتد حتى يونيو 2022، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وقدم أليوسكي أداء لافتًا منذ ظهوره الأول مع الأهلي بسبب مهاراته الفنية وروحه القتالية، وشارك معه في 27 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تسجيل 15 هدفًا من أصل 38 هدفًا للفريق.

وتمكن أليوسكي من تسجيل 6 أهداف وصنع 9 آخرين، ويتصدر قائمة الأكثر لعبًا للكرات العرضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي برصيد 215 عرضية، كما أنه خاض مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي يهبط لدوري يلو:

وأنهى النادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليتأكد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مع الفيصلي والحزم.

وتُعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه يُعد الوحيد الذي حصد الثلاثية في موسم واحد، عندما فاز بالدوري، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في 2016.