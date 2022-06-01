أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية، وذلك عبر بوابة الأمانة الرقمية.

الاستفادة من الخدمة:

وقال الحساب الرسمي لـ أمانة جدة على موقع تويتر: أمانة جدة تستقبل طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، ويمكنكم الآن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط هنا.

كما دعت على التعرّف على قائمة ومواقع الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها، ضمن مشروع تنظيم الأحياء العشوائية بـ جدة من خلال الرابط التالي: هنا.

الانتهاء من الإزالة منتصف نوفمبر

وفي وقت سابق، بدأت أمانة جدة إزالة عدد من الأحياء العشوائية بالمحافظة، متوقعةً الانتهاء من عمليات الإزالة للأحياء المستهدفة بحلول 17 نوفمبر المقبل.