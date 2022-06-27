أعلنت أمريكا أنها اشترت نظامًا صاروخيًا أرض-جو متقدمًا لأوكرانيا، حيث يواصل الرئيس فولودومير زيلينسكي المطالبة بمزيد من المساعدة لكييف التي تكافح الهجمات الروسية الشديدة خاصةً في منطقة دونباس.

وقال زيلينسكي إن التأخير في تقديم المساعدة العسكرية لن يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على شن هجماتها، وطلب من زعماء العالم أثناء اجتماعهم في ألمانيا في قمة مجموعة الدول السبع G7، مساعدة عاجلة لإنهاء الحرب بحلول الشتاء.

وأكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن الحزمة التالية من المساعدات الأمريكية ستشمل الدفاع الجوي، وقال للصحفيين في مقر مجموعة السبع: أستطيع أن أؤكد أننا في الواقع بصدد الانتهاء من صفقة تتضمن قدرات دفاع جوي متقدمة.

وتابع: كما قال بايدن للرئيس زيلينسكي، فإننا نعتزم الانتهاء من حزمة تتضمن قدرات دفاع جوي متقدمة متوسطة وبعيدة المدى للأوكرانيين، إلى جانب بعض العناصر الأخرى التي هي في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك ذخيرة للمدفعية وأنظمة رادار.

استخدام النظام الصاروخي في الولايات المتحدة

وذكرت العديد من المؤسسات الإخبارية أن الدفاع الجوي سيشمل NASAMS، وهو نظام مضاد للطائرات سيوفر دفاعًا متوسط ​​إلى بعيد المدى، وهو نفس النظام المستخدم لحماية المجال الجوي في المواقع الحساسة في الولايات المتحدة، مثل البيت الأبيض ومبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، لكن سيتعين تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها قبل نشرها.

تخوف في أوكرانيا من استمرار الصراع حتى الشتاء

وطلب زيلينسكي مرارًا وتكرارًا أنظمة دفاع جوي أكثر تقدمًا، كما طلب يوم الاثنين من زعماء مجموعة السبع المساعدة في إنهاء الصراع بحلول الشتاء، قائلًا إن ظروف المعركة ستجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لقواته في الوقت الذي يخوضون فيه قتالهم ضد رجال فلاديمير بوتين، وفقًا لمصادر دبلوماسية تحدثت إلى رويترز ووكالة فرانس برس.