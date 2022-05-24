قالت وكالة بلومبرغ إن صادرات النفط من روسيا لا زالت تتدفق بحرًا بلا هوادة، وذلك على الرغم من لوائح الاتحاد الأوروبي التي تحظر التعامل مع شركات الطاقة الحكومية في موسكو.

ورغم أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جدد دعواته لمزيد من العقوبات ضد موسكو إلا أن ذلك لم يؤثر على أي أمر ولا زالت الصادرات مستمرة.

وفي حين أن إجمالي شحنات النفط الخام الروسية انخفضت في الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تظهر تأثرًا واضحًا لقيود الاتحاد الأوروبي، ففي النهاية، حملت 32 ناقلة ما مقداره 24 مليون برميل من محطات التصدير الروسية، بمعدل 3.44 مليون برميل يوميًا، وذلك بانخفاض بسيط للغاية يصل إلى 3% فقط.

خط سير ناقلات النفط الروسية

وأظهرت بعض ناقلات النفط الروسية خط سيرها، حيث اتجه بعضها إلى الهند بينما اتجهت اثنتان أخريان إلى قناة السويس واثنتان أخريان في طريقهما إلى البحر المتوسط ​​من بحر البلطيق، وذلك وفقًا لبيانات تتبع السفن التي ترصدها بلومبرغ.

الأماكن الرئيسية لـ روسيا

تصدر روسيا الخام من أربع مناطق رئيسية: بحر البلطيق في شمال غرب أوروبا، والبحر الأسود، والقطب الشمالي، ومحطات على ساحل المحيط الهادئ، ويمكن أن تتأرجح أرقام الشحن الأسبوعية اعتمادًا على توقيت مغادرة الناقلات، والذي يتأثر أيضًا بشدة بالطقس في الموانئ، كما كان الحال خلال الأسابيع العديدة الماضية.

أي أن الانخفاض القليل لحجم الصادرات النفطية الروسية كانت تتعلق بالطقس وليس بالعقوبات الغربية.

المجر تقف عقبة رئيسية أمام الاتحاد الأوروبي

ويواصل الاتحاد الأوروبي جهوده للحصول على الموافقة على حزمة من العقوبات، بما في ذلك حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا، لكن المجر تعارض ذلك، ويبقى موقفها مصدر قلق وإزعاج كبيرين للاتحاد الأوروبي.

أرباح النفط

وقالت بلومبرغ إنه بالمعدلات الحالية لرسوم تصدير النفط الخام، ستكون شحنات الأسبوع الماضي وحدها قد أكسبت الكرملين حوالي 164 مليون دولار، وهذا أقل بمقدار 5 ملايين دولار عن الأسبوع الأسبق، بسبب انخفاض رسوم التصدير المفروضة على كل برميل، حيث انخفضت من 62.20 إلى 49.60 دولار.