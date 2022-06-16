أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الباحة لـ أمطار رعدية، ونشاط الرياح السطحية ما يتسب في تدني مستوى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن المدن المتأثرة بالظواهر الجوية المذكورة، هي: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشر مساءً، علمًا بأنها في العاشرة من صباح اليوم.

أمطار رعدية ورياح نشطة

كما حذر المركز من تعرض مدن: الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، للأمطار الرعدية ونشاط الرياح؛ التي تستمر حتى الحادية عشرة مساءً.



في السياق ذاته؛ لفت المركز الوطني للأرصاد إلى تعرض مرتفعات منطقتي عسير وجازان لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.



يذكر أن المركز حذر من أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان؛ قد تجري السيول في بعض المدن.

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة تتمثل في: نشاط في الرياح السطحية، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر الجوية المذكورة كل من: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، والفطيحة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وتستمر حالة التحذير حتى السابعة من مساء اليوم الخميس، علمًا بأنها بدأت في الساعة العاشرة صباحًا.