تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة، ونشاطًا في الرياح، وسط توقعات بجريان السيول تأثرًا بغزارة المطر والبرد.

وشارك عدد من أهالي مدن منطقة عسير مقاطع فيديو، وصورًا لتوثيق لحظات سقوط الغيث النافع على البلاد.

ونشر ماجد القحطاني، مقطعًا يوثق تساقط أمطار متوسطة شهدتها الشعبين بمحافظة رجال ألمع في تهامة بمنطقة عسير.

كما نشر مغردون، مقطعًا يظهر غزارة الأمطار مع تساقط حبات من البرد غرب محايل.

هطول امطار غزيرة مع تساقط لحبات من البرد غرب #محايل_عسير تصوير / يحيى الذيبي pic.twitter.com/Gufsk34c1D — مناحي البقمي (@abothameer57) June 17, 2022

ووثق سلمان الشهري جريان الأودية جراء هطول الأمطار على بارق في عسير، وسط تساقط حبات البرد على المنطقة.

كما شهد جبل العارضة في جازان غزارة في تساقط الأمطار والبرد، في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

أمطار غزيرة جنوب العارضة في منطقة #جازان عبر:

سامي ديابي pic.twitter.com/lRPXrSTia6 — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) June 17, 2022

كما أجرت الأمطار قدرًا كبيرًا من السيول في بني زهير شمال محافظة المجاردة، في عسير.