حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من أمطار غزيرة إلى متوسط على منطقة جازان؛ قد تجري السيول في بعض المدن.

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة تتمثل في: نشاط في الرياح السطحية، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر الجوية المذكورة كل من: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، والفطيحة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وتستمر حالة التحذير حتى السابعة من مساء اليوم الخميس، علمًا بأنها بدأت في الساعة العاشرة صباحًا.



توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يتوقع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف وحائل كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض. ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.