أظهر مقطع فيديو حديثًا للأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير الحدود الشمالية مع حاجة عراقية.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير الحدود الشمالية في حديث مع حاجة عراقية ..ويؤكد متواجدين لخدمتكم وتوفير كافة متطلباتكم ..والحاجة العراقية شكرا لكم ولجهودكم المميزة .. pic.twitter.com/REBmuBbI5R — جاسر الصقري (@jasseralsagri) June 18, 2022

تسهيل مناسك الحج:

وأكد أمير الشمالية، بحسب الفيديو، للحجاج أن الجهات المعنية في المملكة موجودة دومًا لخدمتهم وتوفير كافة متطلباتهم للتسهيل عليهم أداء مناسك الحج.

وردت الحاجة العراقية على الأمير فيصل بن خالد: “شكرًا لكم ولجهودكم المميزة”، مشيدة بالتسهيلات التي لقيتها لأداء مناسك الحج بشكل سلس وآمن.

أمير الشمالية يستقبل رئيس هيئة الحج العراقية:

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، في منفذ جديدة عرعر الحدودي، رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي بمناسبة وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق.

وأكد أمير الشمالية أن ما تقدمه مختلف الجهات العاملة في المنفذ تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعنايتهما بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المملكة عبر المنافذ المختلفة ليُكملوا رحلتهم إلى الديار المقدسة تحيطهم منظومة متكاملة من الخدمات.

واستقبل الأمير فيصل بن خالد الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق في منفذ جديدة عرعر.

جولة تفقدية:

وتابع أمير الشمالية خلال جولته التفقدية اليوم لمنفذ جديدة عرعر وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق الشقيق إلى المملكة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، حيث شملت زيارته التفقدية جناح المراقبة الصحية بالمنفذ، واطلع على الخدمات الصحية المجهزة لخدمة الحجاج بكامل التخصصات والأقسام وقسم العناية المركزة والصيدلية التي تشتمل على جميع الأدوية، كذلك خدمات العيادات الطبية المتنقلة في مدينة الحجاج لاستقبال الحالات الطارئة الطبية للحجاج.

واطلع الأمير على سير العمل في قسم الجمارك، مستمعًا لشرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي، كما شاهد نموذجًا من أعمال التفتيش من خلال غرفة المراقبة، وعن المواقع والمراحل التي يمر منها الحجاج لدخول المملكة، وبعد ذلك توجه إلى قسم الجوازات واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح عن مهام وواجبات هذا القسم، كما شاهد طريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالجوازات من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بالمنفذ.