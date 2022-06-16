تأثر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، خلال حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك، والبالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، يمثلون حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب للعام الجامعي 1443هـ، وخاصة بعد ما شاهده من الخريجين وهم يمرون من أمامه مرددين السلام عليه.

وبعد انتهاء المسيرة شاهد أمير تبوك بعض الخريجين والخريجات يقومون بالسلام على والديهم بالأحضان؛ ما أثار حفيظته ودمعت عيناه وهو يشاهد الفرحة في أعين الخريجين والخريجات وذويهم، سائلاً الله لهم التوفيق في حياتهم القادمة.

وتداول البعض صورة أمير تبوك العفوية والتي تم التقاطها من قبل المصورين وأجمعوا فيها أن الأمير فهد بن سلطان هو أب لجميع الخرجين والخريجات ودموعه غالية عليهم جميعاً وخصوصاً وهو يرعى حفل تخرجهم وفرحتهم بالتخرج، مؤكدين أن مشاركته لهم في هذه الليلة فرحة استثنائية لهم.

إهداء قلم شخصي:

وفي سياق متصل، أهدى أمير منطقة تبوك قلمه الشخصي للخريج خالد الحارثي وذلك أثناء تقديمه لكلمة الخرجين والخريجات والتي ألقاها أمامه في حفل تخرج جامعة تبوك، مبدياً إعجابه بإلقاء الخريج وتمرسه على فن الخطابة والإلقاء، كما قدم مسبحته الخاصة للطالبة دانيه العنزي والتي تميزت بإلقاء كلمة الخريجين أمامه.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أمس لحفل تخريج الدفعة السادسة عشر من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب للعام الجامعي 1443هـ ، وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وبدأ الحفل مسيرة الخريجين والخريجات من التخصصات العلمية، عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالبة دانيه العنزي والطالب خالد الحارثي ، أشادا فيها بدور الجامعة وسعيها في مواصلة الحركة التعليمية، مؤكدين أن الخرّيجين بالأمس كانوا يتسابقون لـدخول الجامعـة، تـدفعهم أحلامهم وأمالهم، فاستقبلتهم الجامعـة بـالود والترحيـب، واليـوم تودعهم بالحفاوة والتكـريم، متسلحين بـالعلم والمعرفة، والمهارات اللازمـة، التـي تحقـق أهـداف الرؤيـة الراشـدة 2030، وتعانق النجاح في ميادين العمل، وخدمة الوطن.

ترديد القسم:

بعدها ردد خريجو وخريجات الكليات الطبية القسم الذي تلاه عميد كلية الطب الدكتور مرعي العمري، تلى ذلك إعلان رئيس جامعة تبوك النتيجة العامة وقرار منح الدرجات المستحقة للخريجين والخريجات، وأشار معالي الدكتور الذيابي بأن الجامعة عملت على مواءمة برامجها مع احتياجات سوق العمل بوجه عام، ومع احتياجات مشاريع المنطقة التنموية الواعدة بشكل خاص كما عقدت اتفاقيات قائمة على الشراكة المتبادلة مع المشاريع التنموية العملاقة في المنطقة، مثل نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، ومحمية الملك سلمان الملكية وغيرها.

وأضاف أن جامعة تبوك حققت خلال العام الحالي عدة منجزات، منها حصول الجامعة. على ترتيب ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً، وضمن أفضل 96 جامعة آسيوياً، وفقاً لتصنيف التايمز للجامعات العالمية، كما حصلت على الجائزة الدولية للتميز في التعليم الإلكتروني Blackboard Catalyst Award في قيادة التغيير والخدمة المجتمعية لسنتين متتاليتين 2021 و 2022م.

ورفع الدكتور الذيابي في كلمته بهذه المناسبة أسمى معاني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم السخي واهتمامهم بالعلم وطلابه، ولصاحب السمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الحثيثة لكافه برامج الجامعة ومناشطها العلمية والتعليمية والمجتمعية.

عقب ذلك تسلم أمير تبوك من رئيس الجامعة الجائزة الدولية للتميز في التعليم الإلكتروني Blackboard Catalyst Award والتي حصلت عليها الجامعة.