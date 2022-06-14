قاد الشاب السعودي أنس الغامدي سيارته لأكثر من 1300 كيلو من تبوك إلى الرياض عن طريق “شريحة داخل يده”.

الأفكار كثيرة:

وقال الغامدي خلال حواره إلى “الإخبارية”: إن الأفكار كثيرة، وحاول أن ينتقي أفضل فكرة لتعود بالفائدة على الناس، كما أنه شخص كثير النسيان، فكثيرًا ما ينسى مفتاح السيارة بالمنزل ولهذه الأسباب فكر في هذا الأمر.

وتابع: قد يكون هناك أشخاص مثلي يعانون من مشكلة النسيان ويستفيدون من الفكرة، بالتحكم في سياراتهم دون الاحتياج إلى المفاتيح.

وقاد أنس الغامدي السيارة 1300 كيلومتر دون أن يحمل مفتاح سيارته، وقال: إنه استطاع فتح السيارة من الشريحة ومن حساس المرآة، كما أن هناك حساسًا آخر يخبر السيارة أنه مالكها.