قررت مجموعة أوبك+، بقيادة السعودية، اليوم الخميس، زيادة إنتاج النفط مما كان متوقعًا، وذلك وسط ارتفاع الأسعار وفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات الخام الروسية، بحسب موقع بلومبرغ.

وقالت مجموعة أوبك + التي تضم 23 عضوًا، إن الاجتماع سلط الضوء على أهمية الأسواق المستقرة والمتوازنة، وعلى ذلك قررت الدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج إلى 648 ألف برميل يوميًا في يوليو، ارتفاعًا من 432 ألف برميل يوميًا في الأشهر السابقة.

وكان النفط قد انخفض قبل الاجتماع بعد تقارير أفادت بارتفاع الإنتاج لسد الفجوة في السوق التي نجمت عن انخفاض الإنتاج الروسي، وبعد الاتفاق، عكس النفط الخام خسائره في نيويورك وارتفع بنسبة 0.7% إلى 116.03 دولار للبرميل.

قرار أوبك+ الأفضل لسوق النفط

وعلقت وكالة بلومبرغ على ذلك قائلة: هذا القرار يُعد هو الأفضل فالصفقة أبقت روسيا في قلب المنظمة مع الاستجابة أيضًا لضغوط المستهلكين الرئيسيين، وهو ما يسهم في استقرار وتوازن السوق.

ونقلت الوكالة عن مصادرها قائلة: منحت موسكو الخطة دعمها بالكامل واختتمت المحادثات في 11 دقيقة فقط.

تفسير سبب ارتفاع إنتاج النفط

وبشكل أساسي، يقوم المنتجون كل 3 أشهر بضخ المزيد من الإنتاج وفقًا لخطط يتم وضعها مسبقًا، وفي هذا الاجتماع أشارت المنظمة إلى أنها تستجيب لظروف إعادة فتح أبواب الصين وعودتها بعد عمليات الإغلاق وفقًا لسياسة زيرو كوفيد.