عين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأدميرال ليندا فاجان، كأول امرأة ترأس خفر السواحل الأمريكي، وهي بذلك المرأة الأولى التي ترأس فرعًا رئيسيًّا في القوات المسلحة الأمريكية.

ما هو خفر السواحل الأمريكي؟

حرس السواحل الأمريكي أو خفر السواحل الأمريكي هو فرع من فروع القوات المسلحة الأمريكية السبعة، وهو القوة البحرية العسكرية المتعددة المهام والفريدة من نوعها من بين فروع الجيش الأمريكي، ومهمته الإنقاذ وتنفيذ القانون في المياه المحلية والدولية على حد سواء.

وقالت ليندا: إن أولى التحديات بالنسبة لها تشمل مكافحة تغير المناخ والصيد الجائر.

علامة فارقة في تاريخ القوات المسلحة الأمريكية:

وكان الرئيس جو بايدن قد قال: إن الوقت قد حان لتغيير قيادة خفر السواحل الأمريكي وترقية الأدميرال ليندا فاجان كقائدة جديدة للفرع، متابعًا: نشهد اليوم تقليدًا قديمًا في خفر السواحل بالولايات المتحدة وهو تغيير القيادة، حيث يتولى أميرال جديد قيادة أقدم خدمة بحرية مستمرة في بلادنا، واليوم هو علامة فارقة جديدة في تاريخنا لكون هذا القائد امرأة، ومن اليوم لا توجد أبواب مغلقة أمام النساء.

وكان الرئيس بايدن قد رشحها بالفعل منذ شهرين لتولي هذا المنصب، لكن لم يتم تعيينها فيه إلا اليوم، حيث غرد على تويتر آنذاك قائلًا: قيادتها ونزاهتها لا يُعلى عليها.

ووصف بايدن خفر السواحل بأنه عنصر أساسي لإستراتيجية إدارته في المحيطين الهندي والهادئ، ملمحًا إلى خطوات الصين في هذين البحرين.

وذكرت صحيفة The Military Times أن خدمتها تشمل أدوارًا قيادية في جميع القارات السبع.