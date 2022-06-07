شهدت منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس 2022، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول سوبر هاتريك في المسابقة.

صابر بخيت يسجل سوبر هاتريك:

ولعبت متوسطة تحفيظ القرآن “المنطقة الشرقية” ضد متوسطة الطحاوي “عسير”، على الملعب الرديف الرئيسي في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات فئة 15 عامًا في دوري المدارس 2022.

ونجح فريق متوسطة تحفيظ القرآن “المنطقة الشرقية” في اكتساح متوسطة الطحاوي بسبعة أهداف دون رد، ليدون لاعبه صابر بخيت أول سوبر هاتريك في قائمة هدافي النسخة الحالية من البطولة.

مباريات اليوم في دوري المدارس 2022:

وتُقام اليوم 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس للفئة العمرية 15 عامًا، بين متوسطة الأندلس “نجران” ومتوسطة الإمام الشعبي “جدة”، ومتوسطة تحفيظ القرآن ومتوسطة الطحاوي.

ولعبت متوسطة سراقة بن مالك “الجوف” ضد متوسط الفرسان “الرياض”، متوسطة صامطة “جازان” أمام متوسطة الملك عبدالله “حائل”، متوسطة العلاء بن الحضرمي “الطائف” ومتوسطة سعيد بن المسيب “المدينة المنورة”.

وتلعب متوسطة مصعب بن عمير “مكة المكرمة” مع متوسطة سيبويه “القصيم”، متوسطة آل موسى “الباحة” ضد متوسطة صهيب الرومي “الإحساء”، ومتوسطة مروان بن الحكم ومتوسطة الفاروق.