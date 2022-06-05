حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على حضور منافسات، اليوم الأحد، من بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس.

وزير الرياضة يحضر منافسات اليوم:

ونشر حساب دوري المدارس الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بصحبة مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبطولة، الدكتور رجاء الله السلمي.

كما شهدت منافسات دوري المدارس على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالأمس تواجد كشافي عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهم؛ الاتحاد، التعاون، الرائد والفيصلي من أجل متابعة اللاعبين.

8 مباريات في دوري المدارس:

وتشهد منافسات، اليوم الأحد، إقامة 8 مباريات للفئة العمرية 15 عامًا في الجولة الأولى، بين متوسطة الفاروق “تبوك” ومتوسطة سيبويه “القصيم”، متوسط مروان بن الحكم “الحدود الشمالية” ومتوسطة مصعب بن عمير “مكة المكرمة”، متوسطة صهيب الرومي “الإحساء” ومتوسطة الإمام الشعبي “جدة”.

وتلعب متوسطة الطحاوي “عسير” مع متوسطة سعيد بن المسيب “المدينة المنورة”، متوسطة تحفيظ القرآن “المنطقة الشرقية” ومتوسطة العلا بن الحضرمي “الطائف”، متوسطة الملك عبدالله “حائل” ومتوسطة الفرسان “الرياض”، متوسطة آل موسى “الباحة” ومتوسطة الأندلس “نجران”، متوسطة صامطة “جازان” ومتوسطة سراقة بن مالك “الجوف”.