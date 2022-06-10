يأمل أيمن يحيى مواصلة تألقه مع منتخب السعودية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتتويج بلقب هداف النسخة الحالية.

أيمن يحيى يُنافس على لقب الهداف

ويُنافس أيمن يحيى على لقب هداف كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث نجح في تسجيل هدفين في مرحلة المجموعات، فيما يتصدر القائمة الكوري الجنوبي تشو يونج ووك برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع التايلاندي سوفانات مويانتا.

وخطف أيمن يحيى الأنظار خلال مباراة منتخب السعودية ضد الإمارات بالأمس، حيث شكل خطورة كبيرة على المرمى، ونجح في تسجيل الهدف الأول، ليمنحه الاتحاد الآسيوي لقب رجل المواجهة.

الأخضر لربع النهائي في الصدارة

وتألق الأخضر بقيادة المدير الفني سعد الشهري بشكل لافت خلال منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ونجح في التأهل متصدرًا المجموعة الرابعة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد منتخب فيتنام، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.