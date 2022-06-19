أجلت السلطات في ألمانيا اليوم الأحد ما يقارب من 700 شخص قرب برلين، بعد امتداد حريق على مساحة 100 هكتار تأثرًا بموجة الحر التي تضرب البلاد.

وقال المتحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك لوسائل إعلامية: إنه تم إخلاء 3 أحياء في مدينة تريوينبرايتزن الواقعة في براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الألمانية.

اتساع رقعة الحريق:

وأوضح أن الحريق اندلع مساء الجمعة، على حوالي 100 هكتار في منطقة ريفية في محيط بلدية تريوينبرايتزن، يعيش فيها حوالي 8 آلاف نسمة.

وقالت رئاسة البلدية، في تغريدة على تويتر: “نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم.. هذا ليس اختبارًا”.

وكانت السلطات في ألمانيا قد قالت أمس السبت: إن رقعة الحريق اتسعت سريعًا، لافتة إلى أن المروحيات التابعة للشرطة الفدرالية والجيش قدموا دعمًا جويًّا لعناصر الإطفاء.

كما نشر الجيش الألماني صورًا توضح جلب المياه وتجلب المياه من بحيرة قريبة من المنطقة لاستكمال الإطفاء.

تحذيرات بشأن المناخ:

يذكر أن بعض الدول الأوربية أصدرت تحذيرًا لمواطنيها تحسبًا لموجة الحر المتوقعة، ففرضت فرنسا قيودًا على حركة السيارات، للحد من تلوث الأوزون.

وتواصل قوات الإطفاء الإسبانية تعاملها مع الحرائق المندلعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي قضت على أكثر من 940 هكتارًا من أشجار الغابات.

أما إيطاليا فقد أعلنت الحكومة فيها استعدادها لحالة الطوارئ، في مواجهة الجفاف القياسي الذي يهدد المحاصيل، وصفته السلطات بالأسوأ منذ 70 عامًا.