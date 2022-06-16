أربكت الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب السعودي الأولمبي، هيثم عسيري حسابات الجهاز الفني بالنادي الأهلي قبل استئناف الدوري مجددًا.

إصابة هيثم عسيري تقلق الجماهير

وتعرض هيثم عسيري للإصابة خلال الدقائق الأولى من مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأسترالي بالأمس، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليشارك حسين العيسى بدلًا منه، والتي شهدت تأهل الأخضر لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأكدت تقارير صحافية غياب هيثم عسيري عن المنتخب السعودي في المباراة النهائية بسبب الإصابة، ما يُثير الجدل حول إمكانية مشاركته مع النادي الأهلي في الجولات الحاسمة، حيث يطمح الجهاز الفني في تجهيزه سريعًا.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الرائد، يوم الخميس الموافق 23 يونيو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي في الدوري هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 13 مرة، فيما خسر 9 لقاءات.