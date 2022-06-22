أطلقت أمانة منطقة جازان اليوم، خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة «بلدي» لدعم قطاع الأعمال وتُمكّن أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة ومزاولة أعمال البيع.

تنظيم عملية البيع:

وأوضحت الأمانة أن خدمات المتاجر المتنقلة تهدُف إلى تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة من خلال حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة، والحرص على سلامة الزوّار، وخلق بيئة جاذبة وفرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل، وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الخدمات الرقمية التي تم طرحها عبر منصة «بلدي» من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الموجود على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلديات، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، كما أن الخدمات المقدّمة تُسهم مباشرة في تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.

إصدار الرخصة:

وبيّنت أن الخدمة تتيح للأفراد إصدار رخصة لمنفذ بيع متجر متنقل، أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية ، وإصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل ، وتعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل ، وإلغاء رخصة عربة أو رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل ، وتعديل رخصة عربة متنقلة ، وتجديد رخصة عربة متنقلة، مشيرة إلى أنه يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدّم بطلب الخدمة سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة، وألّا يكون موظفًا حكوميًّا.