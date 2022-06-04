أشاد عدد من الإعلاميين العرب بالتطور الكبير والمتسارع الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة، وتحديدًا في قطاع السياحة والترفيه، مؤكدين أن المملكة أصبحت رائدة في صناعة الفعاليات ومثالًا يحتذى ويستفاد منه في منهجيتها الرائدة في قطاع الترفيه، وذلك بإقامة الفعاليات بجودة عالية وبمعايير عالمية تلبي جميع الرغبات.

ونوه الإعلاميون العرب خلال جولاتهم التعريفية على مناطق موسم جدة بإشراك الموسم للشباب والشابات السعوديين في جميع الأعمال وتقديمهم الخدمات للزوار، إضافة إلى إتاحة مساحة لمشاركة المواهب السعودية في الفعاليات كنافذة تسويقية لهم، مما يعزز نهوض السياحة والترفيه بالمملكة على أيدي أبنائها.

وقالت جنان الزيد- مذيعة بالقبس الكويتية-: ما زالت السعودية تبهرنا بصناعتها للترفيه ونحن نتعلم منكم، وحقيقة نرى أن الشعب السعودي إذا وضع هدفًا أمامه فإنه يفعله بشكله الصحيح وبجودة عالية متجاوزًا في ذلك كل التحديات.

السعودية أصبحت وجهة سياحية:

وأردفت المذيعة الكويتية قائلة: إن السعودية أصبحت وجهة سياحية محلية وعربية وعالمية، حيث استطاعت جمع جميع الفعاليات المختلفة بالعالم في مكان واحد وبجودة عالية، فكل موسم من مواسم السعودية يحمل مفاجآت مذهلة، مشيدة بالنجاح الكبير للمواسم السعودية التي يقوم عليها أبناء الوطن، ففي كل منطقة من مناطق الموسم كان أبناء الوطن هم من يعملون بها باستقبالهم وترحيبهم للزوار، وهو ما يعزز نهوض المملكة بالترفيه على أيدي أبناء الوطن.

بدوره أشار محمد العلوي- مذيع قناة الوصال العمانية- إلى أن مواسم السعودية هي انعكاس ونموذج حقيقي لجدية المملكة في توجهها للاستثمار بالقطاع السياحي والترفيهي، فالتنوع الذي لمسناه في الفعاليات وتناسب الفعاليات لجميع الفئات العمرية، يؤكد أن المملكة تسير بتوجُّه واضح فيما يخص صناعة الترفيه والسياحة والاستثمار بها لاستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة.

ذهول بحجم التنوع والتنظيم:

وقال العلوي: عند انتقالنا من منطقة لأخرى من مناطق الفعاليات تزيدنا انبهار وذهول، وذلك بحجم التنوع والتنظيم الذي يستهدف الزوار.

من جهته أكد حسين البدوي- صحيفة الوطن المصرية- أن التطور الكبير والسريع الذي تشهده المملكة وتحديدًا جدة، واضح وفارق، موضحًا أنه زار جدة قبل جائحة كورونا، ولكن خلال هذه الزيارة لمس تطورًا كبيرًا منذ الوصول للمطار، وقال: “أتوقع أن تحقق المملكة رؤية 2030 قبل حلولها؛ نظرًا للتطور السريع الذي نلمسه”.

وأضاف أن جميع الفعاليات المحلية العالمية بمنطقة واحدة فعاليات تتناسب لجميع الفئات العمرية دليل على صناعة الترفيه بشكل مدروس، إضافة إلى التجهيزات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لتمكنهم من الاستمتاع بكل سهولة ويسر، وختم قائلًا: “نحن فخورون بكل ما تقدمه المملكة من إنجاز”.

وقالت دانة العويسي- قناة القبس-: إن المملكة تجمعنا بها قرب جغرافي وقرابة أهل، وكانت زياراتنا للمملكة محدودة بزيارة الأهل أو الأماكن المقدسة، ولكن الآن أصبحت وجهة سياحية ومطلبًا للسفر، وننظر لها في صناعتها للترفيه نظرة اعتزاز وفخر بما نشاهده من تطور ثقافي وفني على مختلف الأصعدة، مؤكدة أن الجميع يتعلم من المملكة في صناعة الترفيه.

وكان برنامج جولة الإعلاميين الخليجيين والعرب لموسم جدة 2022، قد اختتم اليوم بزيارتهم لعدد من مناطق الفعاليات، واستمرت جولتهم التعريفية لمدة خمسة أيام، تمكنوا خلالها من زيارة مناطق موسم جدة 2022 ومشاركة التجارب والفعاليات المحلية والعالمية، وتجربة المطاعم المحلية والعالمية، وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات التعريفية التي ينظمها موسم جدة، في إطار الشراكة بين موسم جدة والوسائل الإعلامية المحلية والعربية.