وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على إعادة تكوين مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين (إعلام) بعد اعتذار ثلاثة من المؤسسين عن الاستمرار في عضوية المجلس لظروفهم الخاصة وارتباطاتهم العملية الجديدة.

تكوين المجلس:

وضم المجلس في تكوينه الجديد كوكبة من أبرز الإعلاميين السعوديين، حيث استمر عبدالله بن محمد الشهري في رئاسة مجلس الإدارة الجديد، وماجد بن جعفر الغامدي في منصب نائب الرئيس ووئام بنت عبدالعزيز الدخيل عضوًا وأحمد بن محمد آل فاضل مشرفًا ماليًّا.

وحلّ ثلاثة من القيادات الإعلامية البارزة في عضوية مجلس إدارة الجمعية وهم خالد بن عبدالعزيز أبا الخيل، وهاني بن إبراهيم الغفيلي، وأحمد بن محمد آل شرهان.

اجتماع غير عادي:

وكانت جمعية إعلام قد عقدت مؤخرًا بمدينة الرياض، اجتماعًا للجمعية العمومية غير العادية بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الأستاذ سهاج البقمي والأستاذ خالد تركستاني من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع حيث تم خلال الاجتماع التصويت بالإجماع على اختيار تشكيل مجلس الإدارة الجديد، متمنين للمجلس التوفيق في إكمال مسيرة الجمعية.

وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق أهداف الجمعية.

وقال: إن الجمعية أنهت كل متطلبات الحوكمة وتسمية اللجان وستشهد المرحلة القادمة، نقلة نوعية في مستوى ونوعية البرامج والمبادرات، فيما أبدى الأعضاء المنضمون حديثًا عن تطلعهم للعمل ضمن أهداف الجمعية لتحقيق ما يتطلع إليه القطاع من برامج ومبادرات نوعية.