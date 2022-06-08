تعتزم إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة، إغلاق طريق الأندلس كاملًا، وذلك بدءًا من الساعة 11 مساء غد الخميس.

موعد إغلاق طريق الأندلس

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع “تويتر”: “تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الأندلس كاملًا مع مسارات الخدمة قرب شارع المعادي”.

وأضاف: “سيتم ذلك ابتداءً من الساعة 11 من مساء يوم الخميس الموافق 2022/06/09 م وحتى الساعة 3 من ظهر يوم الجمعة الموافق 2022/06/10 م».

الطرق البديلة لطريق الأندلس

وأهابت إدارة مرور محافظة جدة، بمستخدمي الطرق استخدام الطرق البديلة الموضحة في الصورة المرفقة.