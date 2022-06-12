أعرب النجم البرازيلي إلتون جوزيه عن سعادته بفترة احترافه في السعودية، مشددًا في الوقت ذاته على قوة التنافس بين فريقي النصر والهلال.

إلتون جوزيه سعيد بتجربته:

ولفت إلتون جوزيه خلال تصريحاته لموقع uol البرازيلي، إلى أنه يعتز جدًّا باللقب الذي يطلقه عليه المشجعون، وهو “إلتون آربيا”، وذلك في إشارة إلى الفترة الطويلة التي قضاها في المنطقة العربية.

وتابع: “أحب هذا اللقب.. عشت هناك ما يقرب من 13 عامًا، هي دولة غيرت حياتي، حيث احتضنتني وأخذتني، أنا فخور بأن يطلق عليّ هذا الاسم، بأنني البرازيلي الذي قضى أيضًا أطول وقت في كرة القدم العربية”.

وأضاف إلتون جوزيه: “في السعودية، مرت 10 سنوات، تميزت أكثر مع النصر، إلى جانب الفتح”، وتابع: “النصر والهلال أكبر ناديين في السعودية، ودائمًا ما يكون هناك منافسة قوية بينهما”.

التألق في الملاعب السعودية:

ويُعد إلتون جوزيه واحدًا من أبرز اللاعبين الأجانب في الملاعب السعودية، حيث احترف في صفوف 4 فرق “النصر، الفتح، القادسية والوحدة”، وتألق بشكل لافت ونجح في التتويج بالبطولات.

وبدأ إلتون مسيرته في الملاعب السعودية مع نادي النصر عام 2008، وتوج معه بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد، قبل أن ينضم إلى الفتح بداية عام 2012، ليخطف الأنظار معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).