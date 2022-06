أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مجددًا مع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

