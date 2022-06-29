أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مجددًا مع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

Hear what Big Rom has to say 🗣➡️

Watch the full interview here 👉 https://t.co/UpC4Lb5nM5 pic.twitter.com/vnyAKZlyY5 — Inter (@Inter_en) June 29, 2022

وكان اللاعب البلجيكي انتقل إلى تشيلسي في صيف 2021 قادمًا من الإنتر لكنه لم ينجح في التأقلم مع تشيلسي ليعود مجددًا إلى الإنتر بطل إيطاليا موسم 2020/ 2021.

تفاصيل صفقة روميلو لوكاكو:

وبحسب ما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو فإن اللاعب البلجيكي عاد إلى إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 8 ملايين يورو + إضافات متعلقة بأداء الفريق.

وأضاف أن لوكاكو سينال 8 ملايين يورو كراتب سنوي مع إنتر، ولا يوجد في عقد اللاعب خيار الشراء أو إلزامية الشراء النهائي.

وكان اللاعب البلجيكي من الأصول الكونغولية سجل 64 هدفًا في 95 مباراة خلال تجربته مع إنتر، قبل العودة لتشيلسي الموسم الماضي ليسجل 15 هدفًا في 44 مباراة بكل البطولات.