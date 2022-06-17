يأمل الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري لتحقيق إنجاز غير مسبوق ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر يتألق دفاعيًا

وحافظ منتخب السعودية على نظافة شباكه في المباريات الخمس التي خاضها في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا أمام طاجيكستان، اليابان والإمارات في مرحلة المجموعات، وفيتنام وأستراليا في الدورين ربع ونصف النهائي.

وكاد الأخضر أن يفقد هذا الرقم الاستثنائي خلال مواجهة أستراليا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، إلا أن حارس المرمى البديل عبدالرحمن الشمري تصدى لها بنجاح.

ونجح الحارس الأساسي نواف العقيدي في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع المباريات، قبل استبداله في الدقائق الأخيرة من مواجهة أستراليا للإصابة، ليكون الأخضر المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف.

منتخب السعودية يواجه أوزبكستان

ونجح منتخب السعودية في الفوز على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما فاز منتخب أوزبكستان على اليابان بثنائية نظيفة في الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر والتتويج باللقب للمرة الأولى.