ظهر حارس المرمى نواف العقيدي بشكل مميز مع منتخب السعودية الأولمبي، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

نواف العقيدي يتألق:

ولعب نواف العقيدي دورًا بارزًا في تأهل الأخضر إلى الدور نصف النهائي، حيث شارك في 4 مباريات كأساسي بمعدل 360 دقيقة، ولم تستقبل شباكه أي هدف، وقام بـ10 تصديات ناجحة.

وتألق نواف العقيدي بشكل لافت خلال مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم، وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة، ويقود الأخضر للفوز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب السعودية يواجه أستراليا:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط طموحات بمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويطمح منتخب السعودية بقيادة المدير الفني سعد الشهري، في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، حيث سبق وخسر المباراة النهائية مرتين، ما يحفز اللاعبين لكتابة التاريخ.