تمكن مسؤولو الصحة في جديدة عرعر من إنقاذ حاجة عراقية، ارتفع السكر في دمها، وتم إسعافها وإلحاقها بالقافلة العراقية للحج.

وقال متحدث صحة الحدود الشمالية فهد العنزي، إن صحة الحدود الشمالية سخرت جميع إمكانيتها، ووفرت جميع الطواقم المدربة لاستقبال مثل الحالات الإسعافية، ووجدت حالة في المنفذ ارتفاع في سكر الدم لإحدى الحاجات العراقيات.

فيديو | متحدث صحة الحدود الشمالية فهد العنزي: باشرت صحة الحدود الشمالية حالة ارتفاع لسكر الدم لحاجة عراقية حتى تماثلت للشفاء ثم التحاقها بقافلة حجاج العراق #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/OeI6MrM6jN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2022

وأضاف: “تم نقلها بواسطة شريكنا الهلال الأحمر إلى مستشفى جديدة عرعر، والحمد لله تماثلت للشفاء وتم التحاقها بقافلة الحجاج.

خدمات رقمية وخدمية

وقد أسهمت منظومة الخدمات الرقمية والخدمية في منفذ جديدة عرعر التابع لمنطقة الحدود الشمالية في تسهيل عملية إنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، والذي يقدر عددهم بأكثر من ٨ آلاف حاج على مدى ستة أيام القادمة.

وقدم منفذ جديدة عرعر أفضل الخدمات منذ وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام الذي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة في مركز المراقبة الصحية عرعر، وعربة حديثة “مقطورة” مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية تشتمل على عيادة طبية، محطة انتظار، وعدد الكوادر الطبية فيها 4 أطباء، وتمريض، وخدمات مساندة في منفذ جديدة عرعر.