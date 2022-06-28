تألق مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيغالو يحصد لقب الهداف:

ونجح إيغالو في تسجيل 24 هدفًا هذا الموسم، ليتوج بلقب الهداف، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو برصيد 20 هدفًا، بالتساوي مع مواطنه أندرسون تاليسكا نجم فريق النصر.

وبدأ إيغالو منافسات الموسم الرياضي الحالي بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وخطف الأنظار معه، لينتقل إلى صفوف الهلال في الميركاتو الشتوي، ويُكمل مسلسل تألقه ويتوج بلقب الهداف.

الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

ولعب الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب.

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ الزعيم في الصدارة بـ67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم النصر ثالثًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).