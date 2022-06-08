عبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن حنقه من منصة يوتيوب، قائلًا: إن المنصة عبارة عن إعلانات احتيالية لا تتوقف، كما انتقد شركة جوجل المالكة لمنصة يوتيوب قائلًا: إنها لا تتخذ إجراءات صارمة ضد المخططات الخادعة، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

خداع المستخدمين:

وبحسب موقع Business Insider فإن المستخدمين البالغ عددهم على موقع يوتيوب الذي يضم 122 مليون مشاهد يوميًّا يتعرضون لفيديوهات إعلانية احتيالية في جميع أنحاء الموقع، وغالبًا ما تعرض صورة أحد المشاهير أو المؤثرين الذين يعدون بأموال أو منتجات مجانية من خلال الهدايا.

وفي كثير من الأحيان، تؤدي الروابط إلى خداع المستخدمين لكشف بياناتهم الشخصية.

سجال بين إيلون ماسك وتويتر:

ويأتي موقف إيلون ماسك من يوتويب في الوقت الذي يقاتل فيه تويتر بشأن إيقاف الصفقة البالغ قيمتها 44 مليار دولار، حيث اتهم رجل الأعمال شركة التواصل الاجتماعي بإحباط حقه في معرفة النسبة المئوية لقاعدة مستخدميها المكونة من الحسابات المزيفة.

وكشف تويتر عن تقديرات الحسابات المزيفة الخاصة به إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لكن ماسك حذر من أن تلك التقديرات منخفضة للغاية.

وحذر موقع تويتر من أنه سيجبر أغنى رجل في العالم على المضي قدمًا في الصفقة بعد أن هدد إيلون ماسك بعرقلتها..

ضربة قوية لمشاريع إيلون ماسك:

وفي الوقت نفسه، تعرضت مشاريع ماسك الأخرى، SpaceX وTesla، لضربة قوية بسبب استحواذه على تويتر، حيث انخفضت الأسهم وسط مخاوف من أنه لا يستطيع التوفيق بين العمل.