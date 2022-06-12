تصاعدت وتيرة الانتقادات بغضب شديد في الوسط الرياضي المصري، من القرارات المتخبطة لـ اتحاد الكرة المصري في آخر 48 ساعة، بعد خسارة منتخب مصر من إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

الأزمة بدأت بعد خسارة المنتخب المصري من إثيوبيا بهدفين دون رد مع تقديم أداء باهت جعل جميع الجماهير والنقاد الرياضيين، يطالبون بإقالة المدرب إيهاب جلال بسبب عدم قدرته على إدارة المنتخب المصري الأول.

رئيس اتحاد الكرة المصري يثير الجدل بقراراته المتخبطة

زادت حدة الانتقادات بعدما كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن أنه أقال إيهاب جلال رسميًا من منصبه بعد مواجهة مصر لـ منتخب كوريا الجنوبية وديًا وأنه لم يخبر اللاعبين حفاظًا على حالتهم النفسية.

تحدث جمال علام بهذا الأمر علنية في مداخلة هاتفية أمس في إحدى البرامج في قناة ” صدى البلد” المصرية ليسخر الجميع من هذا الحديث الذي وُصف بالسرية رغم قوله على الملأ وأمام الجميع.

وخرج بعدها اتحاد الكرة المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم ليصدر بيانًا أكد فيه جمال علام أنه لم يتخذ بعد قرار إقالة إيهاب جلال، وأنه كلّف حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للبحث عن مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الأول.