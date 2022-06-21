عقدت جمعية أسر التوحد، يوم أمس الاثنين، اجتماعًا مشتركًا يضم عددًا من الجمعيات الخيرية ذات العلاقة ممن تقاطعت طرقاتهم واشتركت طموحاتهم في استحداث وتطوير المشاريع والأعمال المتخصصة في خدمة ذوي اضطراب طيف التوحد.

صندوق التوحد الوقفي:

وجاء الاجتماع كخطوة نهائية لاعتماد الشركة المالية المسؤولة عن إدارة صندوق التوحد الوقفي الذي تتوقع الجمعية أن يتجاوز الاستثمار فيه لأكثر من 150 مليون ريال حيث شاركت فيه كل من الجمعية السعودية للتوحد، وجمعية المدينة للتوحد، وجمعية التوحد بتبوك، وجمعية التوحد بمحافظة رجال ألمع، وجمعية إرادة، وقد تم الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، وحضور ممثلي الجمعيات المشاركة.

خيار مهم:

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريح سابق له أن الصناديق الوقفية في المنظمات غير الربحية تعد خيارًا مهمًّا لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق هو أول صندوق تشاركي يتم ترخيصه من الهيئة العامة للأوقاف.