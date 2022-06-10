يبدو أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان اقترب من تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

زيدان يجتمع مع مسؤولي سان جيرمان

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إلى أن زيدان سيتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، يوم غد السبت، للاجتماع مع ملاك نادي باريس سان جيرمان، ووضع اللمسات الأخيرة على التعاقد.

وأضافت: “المفاوضات بين زين الدين زيدان وباريس سان جيرمان، بدأت منذ نوفمبر الماضي، ولم تتوقف منذ هذا التاريخ، وسيتقاضى أعلى راتب لمدير فني في العالم، إلا أن العامل المادي لم يكن العقبة في التفاوض معه”.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن المدرب الفرنسي وافق على تولي تدريب باريس سان جيرمان بعدما تحققت أهم مطالبه، وهي تجديد عقد كيليان مبابي حتى صيف 2025 وإقالة البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي.

باريس سان جيرمان هذا الموسم

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 86 نقطة من 38 مباراة، فيما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الذي توج باللقب.