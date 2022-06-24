نجح فريقا الهلال والاتحاد في تحقيق الفوز بالجولة قبل الأخيرة، ليتأجل حسم هوية بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فوز الهلال والاتحاد بالجولة الـ29

وفي الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الفتح بثلاثية دون رد، وقلب الاتحاد تأخره ضد الاتفاق إلى فوز بنتيجة 3/1.

ورفع الزعيم رصيده إلى 64 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلا أن المواجهات المباشرة في صالح الأزرق.

حسابات حسم اللقب

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الفوز على الفيصلي في الجولة الأخيرة لحسم اللقب دون النظر لنتيجة لقاء الاتحاد والباطن، كما أنه سيتوج بالبطولة في حالة نهاية المباراتين بالتعادل.

على الجانب الآخر، يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الفوز على الباطن، وتعادل الزعيم أو خسارته في الجولة الأخيرة، كما أنه تعادل العميد مع الباطن سيمنحه اللقب في حالة فوز الفيصلي على الأزرق.