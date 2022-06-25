أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن ترك الطعام في حرارة الغرفة بعد طهيه لحين تقديمه قد يزيد من مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

وأشارت في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية، إلى أن الطعام يجب أن يبقى محفوظًا عند درجة حرارة 60 درجة لحين تقديمه؛ تجنبًا للإصابة بالتسمم الغذائي.

طريقة تسخين الأطعمة:

وفي وقت سابق؛ أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الطريقة الصحية لإعادة تسخين الطعام؛ محذرة من تسببه في التسمم الغذائي في حالة تسخينه بشكل خاطئ.

وبينت أن الطريقة الصحية للتسخين تتمثل في التسخين مرة واحدة فقط، في درجة حرارة لا تقل عن 74 درجة مئوية.

حفظ الأغذية:

كما نبهت الهيئة من سوء حفظ الأغذية؛ مؤكدة أنها أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بالتسمم الغذائي.

وأوضحت أن الطريقة المثلى لحفظ الغذاء تتمثل في حفظه في الثلاجة في درجات حرارة تقل عن 5 درجات مئوية؛ وعدم إبقائه في الغرفة لوقت يزيد على ساعتين.