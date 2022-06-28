ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تسيطر مخاوف بشأن انخفاض الإنتاج العالمي على الأسواق.

يأتي ذلك بينما يترقب المستثمرون اجتماع “أوبك+” هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية زيادة الإنتاج ودعم المعروض النفطي.

العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.51% أو بنحو 1.74 دولار إلى 116.82 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

الخام الأمريكي

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.38% أو 1.49 دولارا إلى 111.06 دولار للبرميل.