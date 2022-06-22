ارتفع ضحايا زلزال أفغانستان المدمر إلى أكثر من 2500 شخص ما بين قتيل وجريح بحسب ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

“ 4 districts in Paktika affected very badly. Gayan has turned into a mass grave today. Entire villages destroyed. Women and children among those killed and wounded.” Haji Baqi a community health worker in Gayan tells me. Footage shared with me by @khalidzadran01 of Gayan. pic.twitter.com/3DS51QNmgV — BILAL SARWARY (@bsarwary) June 22, 2022

وفي أحدث بيانات صادرة عن حساب الإمارة الإسلامية في تويتر أشارت المصادر إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 1000 شخص فيما تجاوز عدد المصابين 1500.

زلزال أفغانستان المدمر

وكان زلزال مدمر ضرب في وقت مبكر من صباح الأربعاء جنوب شرقي أفغانستان، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجات، وفق ما أوردت وكالة رويترز”. وكانت ولاية بكتيكا الأكثر تضررا من جراء الزلزال في أفغانستان، فيما سجل وقوع ضحايا وخسائر أقل بكثير في ولاية خوست المجاورة.

وقال المسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية صلاح الدين أيوبي إن معظم الوفيات المؤكدة كانت في بكتيكا، بينما كانت خوست أقل تضررا من جارتها، حيث تحدثت أرقام أولية عن مقتل 25 شخصا ونقل 90 آخرين إلى المستشفى فيها.