قرر المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، استبعاد أحد لاعبي الفريق الأول من مواجهة نادي الحزم غدًا الخميس بالجولة الـ29 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر في المركز الثالث:

ويتواجد أصفر الرياض في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 55 نقطة.

وكشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه في “تويتر” أن روسو قرر استبعاد البرازيلي أنسيلمو لإيقافه عن خوض المباراة بسبب تراكم البطاقات.

مجموع مباريات أصفر الرياض ضد الحزم دوريًّا:

ولعب النصر ضد الحزم 11 مباراة من قبل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت تفوقًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخسر مرتين، وتعادلا مرة واحدة.

ويطمح العالمي في الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز لضمان الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يأمل الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية بعد تأكد هبوطه لدوري يلو.