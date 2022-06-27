تشهد الجماهير السعودية مساء اليوم، نهاية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022، الذي يُعد الأطول في تاريخ الكرة السعودية.

وتنطلق 8 مباريات مساء اليوم في الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري المحترفين بإقامة 8 مباريات في توقيت واحد وهم ” الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

انتقال الصدارة بين 4 أندية

دوري الموسم الحالي، شهد عدة أحداث أبرزها تأجيل 37 مباراة في البطولة، وانتقال الصدارة بين الفيحاء وضمك والاتحاد والهلال.

أحداث بارزة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

كذلك تم تمديد الدوري، بعد تأجيل مباريات الجولة الـ27، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد التمديد فإن موسم 2021/2022 سيكون الأطول بتاريخ المسابقة، باستثناء موسم 2019/2020 الذي توقف طويلًا بسبب جائحة كورونا.

أيضًا استمر التمديد ليوم 27 يونيو وهو تاريخ اليوم، بعد تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مرور 29 جولة

وقبل مباريات اليوم، الهلال في الصدارة برصيد 64 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 64 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، أبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة.